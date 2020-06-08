living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كوبا تقدم نموذجا ناجحا لاحتواء فيروس كورونا.. ماذا فعلت؟

8
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
يوميا في تمام الثامنة صباحا، تبدأ طبيبة الأسرة الكوبية، ليز كاباليرو، مع فريق عملها في منطقة فيدادو في العاصمة هافانا، حيث تجري مقابلات مع العائلات وتبحث عن أي أعراض لفيروس كورونا المستجد.
 
وقالت كاباليرو لصحيفة الغارديان البريطانية: "ليس من غير المألوف بالنسبة لنا أن نذهب من باب إلى باب مثل ما نقوم به الآن. لقد فعلنا ذلك في الماضي عند تفشي حمى الضنك".
 
وكانت منظمة الصحة العالمية حددت أميركا اللاتينية كمركز جديد لوباء فيروس كورونا، لكن خلال الشهرين الماضيين انخفضت الحالات في كوبا.
 
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الكوبيين، البالغ عددهم 11 مليون نسمة، أقل عرضة للإصابة بالفيروس 24 مرة مقارنة بسكان الدومينيكان، وأقل عرضة للإصابة به 27 مرة من المكسيكيين، و70 مرة مقارنة بالبرازيليين.
 
وأغلقت كوبا حدودها في وقت متأخر عن معظم البلدان الأخرى في المنطقة. لكن منذ أن أغلقت الجزيرة نفسها عن العالم الخارجي في أواخر مارس، بدأت حملة قوية للتصدي للفيروس.
 
فقد أمرت الدولة عشرات الآلاف من أطباء الأسرة والممرضات وطلاب الطب بـ"الفحص النشط" لجميع المنازل في الجزيرة بحثا عن حالات كوفيد-19 كل يوم.
 
وهذا يعني أنه من الاثنين إلى الأحد، يجب على الدكتورة كاباليرو وطلابها المشي لأميال، ومراقبة 328 عائلة.
 
ويقول وليام ليوغراند، المحاضر في الجامعة الأميركية في واشنطن العاصمة: "لا يوجد بلد آخر في نصف الكرة الأرضية يفعل أي شيء يقترب مما تفعله كوبا".
 
وأضاف "كوبا ترى التنظيم الكامل لنظام الرعاية الصحية يجب أن يكون على اتصال وثيق بالسكان، وتحديد المشاكل الصحية عند ظهورها، والتعامل معها على الفور".
 
وتابع "نحن نعلم علميا أن التعرف السريع على الحالات، وتتبع الاتصال، والحجر الصحي، الطرق الوحيدة لاحتواء الفيروس في حالة عدم وجود لقاح. ولأنه يبدأ بالوقاية، فإن النظام الصحي الكوبي مناسب تماما لتنفيذ استراتيجية الاحتواء تلك".
 
في مايو الماضي، قالت كوبا إن استخدام عقارين من إنتاج صناعتها في مجال التكنولوجيا الحيوية أديا إلى خفض كبير في عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا، بعد أن قلصا الالتهاب الشديد في مرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 .
 
وتأمل الحكومة بزيادة صادراتها في مجال الصيدلة الحيوية، وقد روجت لعقارات مختلفة تنتجها للمساعدة في منع الإصابة بـفيروس كورونا المستجد ومعالجة مرض كوفيد-19 الذي يسببه.
 
وعزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 إلى استخدام عقارين، ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد الفعل الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة، وكذلك الفيروس الغازي.
 
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي فيروس كورونا.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout