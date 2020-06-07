الصين تختبر علاجا ضد كورونا.. وهذا ما تعهدت به

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ستبدأ شركة صينية الاختبارات على علاج محتمل للأجسام المضادة، فيما أعلنت الصين أنها ستجعل أي مصل لفيروس كورونا الجديد، المسبب لوباء كوفيد-19 "منفعة عامة عالمية".

ونقلت صحيفة ليبريشن ديلي الرسمية على الإنترنت أن شركة شنغهاي جونشي للعلوم البيولوجية بدأت دراسة في مراحلها الأولى لاختبار علاجها المحتمل للأجسام المضادة ضد فيروس كورونا في أشخاص أصحاء.

ومن المتوقع أن يبدأ العقار التجريبي الدراسة على البشر في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام من خلال التعاون مع شركة إيلي ليلي التي أعلنت شركة جونشي شراكة معها الشهر الماضي.

وفي سياق متصل، قال وانغ زيجانغ وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن الصين ستزيد التعاون الدولي إذا نجحت في تطوير لقاح لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف وانغ، في مؤتمر صحفي، في بكين، أن الصين ستجعل المصل "منفعة عامة عالمية" عندما يكون جاهزا.

وكانت شركة تكنولوجيا حيوية صينية أعلنت، في وقت سابق، ثقتها بنجاح لقاحها لمرض كوفيد-19، مشيرة إلى أنها شرعت حاليا ببناء مصنع بهدف إنتاج 100 مليون جرعة.

وأكد العلماء الصينيون الذين يعملون على لقاح لكوفيد-19، لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أنهم متأكدون "بنسبة 99%" من أن اللقاح سيكون فعالا.