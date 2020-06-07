سافروا لحضور جنازة.. فسقطت طائرتهم

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تحطمت طائرة صغيرة في ريف ولاية جورجيا الأميركية، مما أسفر عن مقتل ركابها الخمسة، بما في ذلك 4 أفراد لعائلة من فلوريدا كانوا مسافرين إلى جنازة في ولاية إنديانا.

وقال هوارد سيلز رئيس مقاطعة بوتنام لوسائل إعلام محلية، إنه لم ينج أحد من حادث تحطم الذي وقع بعد ظهر الجمعة، على بعد حوالي 160 كيلومترا جنوب شرق أتلانتا.

وحدد سيلز الضحايا بأنهم لاري راي برويت (67 عاما)، وشون تشارلز لامونت (41 عاما) وزوجته جودي راي لامونت (43 عاما)، وطفلاهما جيس (6 سنوات) وأليس (4 سنوات).

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة من طراز "بايبر بي إيه 31 تي"، وكانت في طريقها من ويليستون بولاية فلوريدا إلى نيوكاسل بولاية إنديانا.

وقالت شاهدة لصحيفة "يونيون ريكوردر" إنها رأت طائرة تحلق في المنطقة وتشتعل فيها النيران، ثم طارت أجزاء منها وسقطت في حقل مجاور لتحدث دويا صاخبا.

استجابت أظقم الطوارئ لبلاغ الحادث، وأطفأت الطائرة التي سقطت في منطقة غابات، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادث.