وزارة الصحة الروسية تسجل دواء لعلاج كوفيد-19

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أعلنت وزارة الصحة الروسية، امس، أنها سجلت دواء آخر لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا.

وذكر مصدر في الوزارة، أن "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira) أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في روسيا، بموجب عملية التسجيل المختصرة والعاجلة".

وأشار المصدر، إلى أن الدواء الجديد مخصص لعلاج الحالات الشديدة من مرض كوفيد-19، عند تحدث مضاعفات هذا المرض المسماة بـ"عاصفة السيتوكين".

ونوه بأن "عاصفة السيتوكين"، هي رد فعل التهابي مفرط للجسم على دخول الفيروس، مما يؤدي إلى تلف الأنسجة والأعضاء، وخاصة أنسجة الرئتين، وبالتالي إلى مسار حاد من العدوى مع نتيجة قاتلة محتملة.

وشددت وزارة الصحة الروسية، على أن منع تطور "عاصفة السيتوكين"، مهم للغاية في علاج COVID-19.

وكانت وزارة الصحة الروسية قد سجلت منذ أسبوع، أول دواء محلي لمكافحة كوفيد-19، وهو عقار "أفيفافير".