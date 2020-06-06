كورونا - ترامب يعلن عن "مفاجآت طيبة" في الطريق

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إن نتائج جيدة سيتم الإعلان عنها قريبا بشأن لقاح فيروس كورونا.



وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أن شركات عدة تعمل على التوصل إلى اللقاحات، وأن واشنطن مستعدة لنقلها وتوزيعها حين تثبت فعاليتها.

وقال ترامب: "بخصوص لقاح فيروس كورونا، الأمور تسير بشكل جيد جدا، في هذا السياق هناك مفاجآت جيدة سيتم الإعلان عنها"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وفيما يتعلق بالعلاجات قال" "الأمور أيضا تسير بشكل جيد، نحن مستعدون لنقل وتوزيع أكثر من مليوني جرعة من اللقاح، إذا تحققنا من فاعليته".

وأوضح أن هناك "حوالي 4 شركات أو أكثر من ذلك يعملون على تطوير اللقاح، لذلك فإن ثمة تقدم كبير في هذا السياق".

ووصف ترامب فيروس كورونا بأنه هدية "غير جيدة" من الصين، وأكد أن بكين كانت على علم بأزمة الفيروس منذ بدء ظهوره لكنها لم تحاول إيقاف انتشاره حول العالم.

وقال ترامب خلال المؤتمر صحفي: "لقد تضررنا بشدة من أزمة فيروس كورونا، أوروبا أيضا أصابها ضرر شديد، هذه هدية سيئة جدا من الصين، وكان يجب أن يوقفوا هذا الفيروس من المصدر، الجميع يتساءل لماذا انتشر هذا الفيروس في مدينة ووهان ولم ينتشر في باقي أجزاء الصين"؟