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على خطى ترامب… ثاني رئيس يهدد بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية

6
JUNE
2020
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هدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، اليوم السبت، بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية في حال لم تكف عن أن تكون "منظمة سياسية متحيزة".

موسكو - سبوتنيك. وقال الرئيس في تصريحات للصحفيين بثتها محطة (سي.إن.إن برازيل): "أذكركم الآن أن الولايات المتحدة تركت منظمة الصحة العالمية، ونحن ندرس (هذه القضية) في المستقبل. إما أن تعمل منظمة الصحة العالمية بدون تحيز أيديولوجي أو ننسحب أيضا".

وأضاف بولسونارو أن عقار هيدروكسي كلوروكوين "عاد" بعد سحب دراسات "زائفة" بشأن فعاليته".

هذا وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أن بلاده تعتزم وقف العلاقات مع منظمة الصحة العالمية "بسبب رفضها إجراء الإصلاحات المطلوبة"، موضحا أن الولايات المتحدة تعتزم توجيه هذه الأموال لجميع دول العالم للاحتياجات الصحية الطارئة.

وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم السبت، تسجيل 1005 حالات وفاة جديدة و30830 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبهذا يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة بالبرازيل إلى 35026 حالة، وحالات الإصابة المؤكدة إلى 645771 حالة، بعد تسجيل 1005 حالات وفاة و30830 حالة إصابة".

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