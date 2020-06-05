living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الأمم المتحدة: الطبيعة أرسلت لنا رسالة واضحة

5
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مقرر أممي بحقوق الإنسان والبيئة إن 70% من الأمراض المعدية الناشئة مثل كوفيد-19، تنتقل من الحياة البرية إلى الناس، داعيا لاتخاذ إجراءات لحماية البيئة وحقوق الإنسان.
 
وأضاف ديفيد بويد، بمناسبة اليوم العالمي للبيئة لهذا العام، اليوم الجمعة: "يجب على الدول اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية البيئة ووقف اضطراب المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والتلوث السام والأمراض التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر".
 
من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: "الطبيعة ترسل لنا رسالة واضحة. إننا نلحق الأذى بعالم الطبيعة، وسندفع ثمن ذلك".
 
وأضاف غوتيريش، أن فقدان التنوع البيولوجي يتسارع. واضطراب المناخ آخذ في التفاقم.
 
وعلى الرغم من تأجيل الأحداث الرئيسية في ضوء جائحة كوفيد-19، "فمن الأهمية بمكان أن نحافظ على الزخم نحو مستقبل أخضر ومستدام يسمح لنا بالعيش في انسجام مع الطبيعة للأجيال الحالية والمستقبلية"، بحسب رئيس الجمعية العامة، تيجاني محمد باندي.
 
وأضاف باندي أنه ونظرا لأن جائحة كوفيد-19 قد عطلت الإمدادات الغذائية العالمية وسبل العيش، فهناك فرصة رئيسية لضمان الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وحماية التنوع البيولوجي، في جهودنا "لإعادة البناء بشكل أفضل".
 
الأمر الذي حث عليه أيضا برنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب)، خاصة فيما تبدأ البلدان بفتح أبوابها من جديد، وفيما تقر الحكومات حزم التحفيز لدعم خلق فرص العمل والحد من الفقر وتطوير ونمو الاقتصاد.
 
وهذا ينطوي على اغتنام فرص الاستثمار الأخضر - مثل الطاقة المتجددة، والإسكان الذكي، والمشتريات العامة الخضراء، والنقل العام - مسترشدة بمبادئ ومعايير الإنتاج والاستهلاك المستدامين.
 
يحذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أن الفشل في القيام بذلك ومحاولة العودة إلى العمل كالمعتاد، قد يؤديان إلى زيادة التفاوتات ومفاقمة تدهور الكوكب، في وقت يكون فيه مليون نوع من الحيوانات والنباتات على وشك الانقراض.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout