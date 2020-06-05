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البرلمان التركي يسقط عضوية 3 نواب معارضين

5
JUNE
2020
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أسقط البرلمان التركي عضوية 3 نواب معارضين تمت إدانتهم قضائيا، مما دفع أحزابهم إلى التنديد بـ"انقلاب" على "الإرادة الشعبية".
 
وأسقط البرلمان عضوية كل من أنيس بربر أوغلو النائب عن حزب الشعب الجمهوري، وليلى غوفن وموسى فارس أوغللاري من حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، ولن يتمكنوا بالتالي من المشاركة في أعمال البرلمان، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية.
 
وقد أصدر مكتب المدعي العام في مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرقي تركيا، مذكرة اعتقال ضد العضوين في حزب الشعوب الديموقراطي، بعد ساعات من صدور قرار إسقاط عضويتهما في البرلمان.
 
وقال موسى فارس أوغللاري على "تويتر"، إنه "اعتقل" وهو في طريقه من ديار بكر إلى مقر حزبه في أنقرة.
 
وقال بربر أوغلو خلال مؤتمر صحفي: "في الأيام المقبلة، سأذهب إلى السجن لقضاء بقية عقوبتي"، مضيفا أنه "لم يفاجأ" بقرار إسقاط عضويته في البرلمان.
 
وحكم على بربر أوغلو بالسجن لنحو 6 سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركية، ولكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام في السجن نظرا لامتلاكه حصانة برلمانية.
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