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هكذا زادت ثروات مليارديرات أميركا في "أشهر كورونا"

5
JUNE
2020
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أفاد تقرير مثير، نشره معهد الدراسات السياسية، بأن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة ومن بينهم مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس، و مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربرغ، قفزت مجتمعة بنسبة تتجاوز 19 بالمئة، أو ما يعادل نصف تريليون دولار منذ بداية جائحة كوفيد-19 في البلاد.


وقال التقرير إنه منذ 18 مارس، وعلى مدى 11 أسبوعا، حين بدأت إجراءات العزل العام في الولايات المتحدة، زادت ثروات أغنى الأثرياء في الولايات المتحدة بما يتجاوز 565 مليار دولار، في وقت تقدم 42.6 مليون عامل بطلبات للحصول على إعانات بطالة.

وقال تشوك كولينز، وهو أحد المشاركين في كتابة التقرير "هذه الإحصاءات تذكرنا بأننا منقسمون اقتصاديا وعرقيا أكثر من أي وقت مضى خلال عقود".

وعلى مدى 11 أسبوعا، زادت ثروة بيزوس بنحو 36.2 مليار دولار، فيما زادت ثروة زوكربرغ بنحو 30.1 مليار دولار. كما ارتفع صافي ثروة إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، بنحو 14.1 مليار دولار.

وكشف التقرير أيضا أن ثروات مليارديرات الولايات المتحدة قفزت 79 مليار دولار، خلال الأيام السبعة الماضية.

 

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