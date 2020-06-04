living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الرئيس السابق للمخابرات البريطانية: كوفيد-19 تسرب بالخطأ

4
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس السابق للمخابرات البريطانية "إم آي 6" إن جائحة فيروس كورونا "بدأت كحادث" عندما تسلل الفيروس المصمم من مختبر صيني، حسبما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف ريتشارد ديرلوف أنه شاهد تقريرا جديدا "مهما" يزعم أن الفيروس لم يظهر بشكل طبيعي، بل تم تخليقه من قبل علماء صينيين قبل تسريبه عن طريق الخطأ.

وزعم أن التقرير قد يجبر الصين على دفع "تعويضات" لبقية العالم مقابل حصيلة القتلى والتداعيات الاقتصادية السلبية المصاحبة للفيروس.

ويعتقد العلماء أن الفيروس ظهر أولا في الحيوانات - على الأرجح الخفافيش أو آكل النمل الحرشفي - قبل أن ينتقل إلى البشر، لكن ديرلوف يقول إن ورقة علمية نشرها هذا الأسبوع فريق أبحاث بريطاني نرويجي أشارت إلى أن العناصر الرئيسة للتسلسلات الجينية لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ربما لم تتطور بشكل طبيعي.

وتابع قائلا: "إن ذلك يثير قضية التعويضات، إذا ما قبلت الصين بالمسؤولية، فهل ستدفع تعويضات؟ أعتقد أن ذلك سيجعل كل بلد في العالم يعيد التفكير في كيفية تعامله مع الصين".

ويرى ديرلوف أن علماء صينيين ربما كانوا يجرون تجارب سرية في الربط الجيني لفيروسات كورونا في الخفافيش عندما تسرب كوفيد-19 بطريقة ما بسبب خلل في التدابير والأساليب الوقائية، ومضى يقول: "إنه عمل محفوف بالمخاطر إذا قمت بخطأ".

وأوضح ديرلوف، الذي ترأس إم آي 6 في الفترة بين عامي 1999 و2004، أن البحث الذي قرأه تمت مراجعته من قبل "نظراء"، وقام به كبار الأكاديميين في مستشفى سانت جورج في جامعة لندن وعلماء فيروسات نرويجيين.

وتزعم الورقة البحثية أن الحمض النووي للفيروس لم يتطور بشكل طبيعي، وتحذر من أن الجهود الحالية لتطوير لقاح محكوم عليها بالفشل لأن الفيروس "أسيء فهمه".

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout