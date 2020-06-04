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لليوم الثاني.. وفيات كورونا "تفجع" البرازيل برقم قياسي

4
JUNE
2020
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أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، الأربعاء، أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.
 
 
وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، الأربعاء، و28 ألفا و633 إصابة جديدة.
 
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32.548 والإصابات المؤكدة إلى 584.016.
 
ومساء الثلاثاء، تخطت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجدّ في البرازيل، عتبة الـ30 ألف وفاة بعدما حصد الوباء في يوم واحد أرواح 1262 مصاباً، في حصيلة وفيات يومية قياسية في هذا البلد، كما أعلنت وزارة الصحة.
 
غير أن المجتمع العلمي في البلاد يعتبر هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوصات المخبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.
 
وحصد فيروس كورونا المستجدّ العدد الأكبر من ضحاياه في الولايات المتحدة تليها بريطانيا ثم إيطاليا فالبرازيل.
 
وفي بلد يعد 212 ملايين نسمة بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو (حوالى 8000 وفاة من أصل حوالي 120 ألف إصابة) وريو دي جانيرو (حوالى 5700 وفاة من أصل أكثر من 56 ألف إصابة)، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.
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