الهند تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا اليومية

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قالت وزارة الصحة الهندية، الأربعاء، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز 200 ألف، وإن الهند قد لا تبلغ ذروة الجائحة إلا بعد أسابيع.

وقفز عدد الإصابات في البلاد بواقع 8909 مقارنة باليوم السابق، وهو أعلى معدل تسجله الهند في يوم واحد منذ ظهور الوباء في أواخر يناير الماضي.

وباتت الهند في المرتبة السابعة عالميا من حيث إصابات كورونا المسجلة بواقع 207615 حالة.

كذلك تم تسجيل 217 حالة وفاة جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 5815 حالة، في حين أن حالات التعافي من الفيروس وصلت إلى 100303.

ونقلت رويترز عن نيفيديتا جوبتا من مجلس الأبحاث الطبية الهندي الذي تديره الحكومة قولها: "إننا بعيدون جدا عن الذروة".

وكان مسؤولون حكوميون قد قالوا إن أعداد الإصابات قد تبدأ في التراجع بوقت لاحق هذا الشهر أو في يوليو.