ترامب يشكر نفسه على قراراته الصائبة...!

A + A -

امتدح الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفسه على الانجازات التي قدّمها لذوي البشرة السوداء، في محاولة لتخفيف الانتقادات التي طالته في تعامله مع الاحتجاجات التي تعمّ كافة الولايات المتحدة اثر مقتل المواطن من أصول افريقية جورج فلويد على يد شرطي.

وغرّد ترامب، عبر "تويتر"، قائلاً: " إدارتي قدمت لذوي البشرة السمراء أكثر من أي رئيس منذ عهد لينكولن".

وفي تغريدة أخرى، أشاد بالإجراءات التي تمّ اتخاذها من قبله وإدارته للتعامل مع احتجاجات الليلة الماضية في العاصمة واشنطن، معتبرًا أن قوات الأمن أثبتت "هيمنتها".

وغرّد ترامب قائلًا: "دائرة كولومبيا لم تُواجه أي مشاكل الليلة الماضية. تمّ تنفيذ عدد كبير من الاعتقالات. وجرى إنجاز عمل عظيم من قبل الجميع".

وأضاف ترامب، الذي سبق أن وصف الاحتجاجات بـ"أعمال الإرهاب"، التي يقف وراءها "اليساريون المتطرفون": "القوة الساحقة. الهيمنة. مينيابوليس كذلك تصرفت بطريقة ممتازة (شكرا لك الرئيس ترامب!(".