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وباء "إيبولا" يتفشّى من جديد... ويقضي على أربعة أشخاص

2
JUNE
2020
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رغم انخفاض عدد الحالات المسجلة بوباء إيبولا منذ بداية العام، أعلنت الاثنين جمهورية الكونغو الديمقراطية عن "تفش جديد لوباء إيبولا" بوفاة أربعة أشخاص في شمال غربي البلاد.

وأعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديموقراطية إيتيني لونغوندو، الاثنين، عن "تفش جديد لوباء إيبولا" في شمال غرب البلاد.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي: "توفي أربعة أشخاص. المعهد الوطني لأبحاث الطبي الحيوي أكد لي للتو أن العينات التي أُخذت من مبانداكا إيجابية لجهة الإصابة بمرض فيروس إيبولا".

وحتى 19 نيسان من هذا العام، سجلت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية 3316 حالة مؤكدة، من بينها 2279 حالة وفاة بالمرض، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.

وبحسب المنظمة، انخفض عدد الحالات المسجلة أسبوعيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية بشكل كبير خلال الأشهر الأولى من عام 2020، وخاصة في شهري كانون الثاني وشباط، ولكن في 10 نيسان من هذا العام أي قبل 3 أيام من إعلان انتهاء التفشي، أعلنت مقاطعة بيني عن تسجيل حالة إصابة جديدة بالإيبولا.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد ظهر فيروس الإيبولا لأول مرة عام 1976 في إطار فاشيتين اثنتين اندلعتا في آن معا، إحداهما في نزارا بالسودان والأخرى في يامبوكو في الكونغو الديمقراطية، حيث اندلع في قرية تقع على مقربة من نهر إيبولا، الذي اكتسب المرض اسمه منه.

وينتقل فيروس إيبولا إلى الإنسان من الحيوانات البرية وينتشر بين صفوف التجمعات البشرية عن طريق سريانه من إنسان إلى آخر.

ويعتقد أن خفافيش الفاكهة من الفصيلة "بتيروبوديداي" هي المضيف الطبيعي لفيروس الإيبولا، وفقا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس إلى تجمعات السكان البشرية عن طريق ملامسة دم الحيوانات المصابة بالمرض أو إفرازاتها أو أعضائها أو السوائل الأخرى من أجسامها، مثل قردة الشمبانزي والغوريلا وخفافيش الفاكهة والنسانيس وظباء الغابة وحيوانات النيص التي يعثر عليها معتلة أو نافقة في الغابات الماطرة.

وينتشر الإيبولا من خلال انتقال العدوى من إنسان إلى آخر عبر الملامسة المباشرة لدم الفرد المصاب بالفيروس (عن طريق الجروح أو الأغشية المخاطية) أو إفرازات الفرد أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى، وبملامسة السطوح والمواد الأخرى الملوثة بتلك السوائل كالمفروشات والملابس.

وتتراوح فترة حضانة المرض، أي تلك الممتدة من لحظة الإصابة بعدواه إلى بداية ظهور أعراضه، بين يومين اثنين و21 يوما.

ولا ينقل الإنسان عدوى المرض حتى تظهر أعراضه، التي تتمثل أولاها في الإصابة فجأة بحمى وآلام في العضلات وصداع والتهاب في الحلق، يتبعها تقيؤ وإسهال وظهور طفح جلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة في بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء مثل نزيف الدم من اللثة وخروج الدم في البراز.

ويبلغ معدل الوفيات في حالات الإصابة بمرض فيروس الإيبولا نسبة 50 في المئة تقريبا في المتوسط، ولكن هذا المعدل تراوح بين نسبتي 25 و90 في المئة في الفاشيات التي اندلعت في الماضي، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ويصعب تشخيص مرض فيروس الإيبولا مقارنة بسائر الأمراض المعدية، كالملاريا وحمى التيفوئيد، لكن يتم أخذ عينات من الدم لفحصها فيما إذا كانت تحتوي على الفيروس.

وتشكل العينات المأخوذة من المرضى مخاطر بيولوجية جسيمة، وينبغي أن تجرى الفحوص المخبرية للعينات غير المعطلة في ظل أقصى ظروف العزل البيولوجي.

وحتى الوقت الحاضر، لا يتوفر لقاح لفيروس الإيبولا، غير أن هناك لقاحين لا يزالان قيد الاختبار ولم تتم الموافقة عليهما بعد، إلا أن نتائجهما مبشرة ويتم استعمالهما في التفشي الحالي للتحصين ضد الإيبولا.

Al-Jadeed
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