إقالة شرطيين لممارستهما العنف في تظاهرة غاضبة بأتلانتا

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فُصل شرطيان من منصبهما بعد أن أظهرت لقطات كاميرا معلقة على سترتهما جرهما طالبين جامعيين من سيارة في أتلانتا خلال الاحتجاجات التي اندلعت هناك على مقتل المواطن من أصل أفريقي جورج فلويد في مينيابوليس.

ويظهر في شريط الفيديو الذي نشرته الشرطة مسيح يونغ وهو يقود السيارة وبجانيه تانيا بلغريم، في وسط مدينة أتلانتا، خلال مظاهرات، مساء السبت، قبل أن يحيط بسيارتهما أكثر من عشرة ضباط.

وبحسب ما نشر موقع شبكة "سكاي نيوز" البريطاني، فقد فتح ضابط منهم أحد الأبواب الأمامية عنوة، بينما حطم آخر زجاج الباب الأمامي في الجهة المقابلة.

وفي الفيديو، يُسمع بوضوح صراخ الطالبين وهما في حالة رعب، فيما قال يونغ للضباط: "أنا لن أموت اليوم"، وحثهم على السماح له بالرحيل.

وعلى الرغم من صراخها، استخدم أحد الضباط مسدس الصعق ضد الراكبة بلغريم، وسحبها من السيارة، بينما فعل شرطي آخر نفس الشيء مع يونغ وصرخ فيه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك. يمتلك مسدسا".

وذكر تقرير للشرطة أنه لم يتم العثور على مسدس في مكان الحادث.

وقالت عمدة أتلانتا كيشا لانس بوتومز، إن المحققين أيفوري ستريتر ومارك غاردنر، اللذان يعملان مع القوة منذ أكثر من 10 سنوات، تم فصلهما.

وفي مؤتمر صحفي، قالت إن ثلاثة محققين آخرين تم تكليفهم بوظائف مكتبية وذلك قبل الشروع في التحقيق معهم.

وأُفرج عن بلغريم بدون اتهامات. كما أُطلق سراح يونغ بعد اتهامه بمحاولة التهرب من الشرطة والقيادة برخصة منتهية الصلاحية، لكن عمدة المدينة أمرت بإسقاط التهم الموجهة إليه.

وقالت بلغريم لشبكة CBS46 إن هذه الواقعة كانت "أسوأ ما رأت في حياتها" و"صادم حقا".

من جانبها اعتذرت رئيسة شرطة أتلانتا، إريكا شيلدز، نيابة عن الضباط، وقالت إن سلوكهم "غير مقبول".