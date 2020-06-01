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محامي عائلة جورج فلويد يكشف سبب وفاته ويكذب بيان الشرطة الأميركية

1
JUNE
2020
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كشف محامي عائلة المواطن الأميركي جورج فلويد، الذى لقى مصرعه على يد ضابط شرطة أبيض عن سبب الوفاة.


وحسب "سي إن إن"، قال محامي عائلة فلويد بن كرومب إن التقرير الخاص بتشريح جثة جورج فلويد أوضح أنه مات بسبب الاختناق الناجم عن استمرار الضغط على الرقبة والظهر، ما أدى إلى نقص تدفق الدم إلى الدماغ.


وأشارت الشبكة إلى أن تقرير تشريح الجثة الذي ذكره المحامي هو تقرير خاص جاء بطلب من عائلة جورج فلويد، بعد التشكيك في سبب الوفاة الأولى الصادر عن الشرطة.


ووصفت الدكتورة أليسيا ويلسون، التي أجرت التشريح، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، طريقة الموت بأنها جريمة قتل.


ودعا بيان كرومب إلى اعتقال جميع الضباط الذين لعبوا دورًا في وفاة فلويد و توجيه تهمة قتل من الدرجة الأولى لديريك شوفين، ضابط قسم شرطة مينيابوليس السابق الذي شوهد راكعا على رقبة فلويد لما يقرب من تسع دقائق في مقطع فيديو تم التقاطه ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت الشبكة أن تقريرا أوليا عن تشريح جثة فلويد أجراه الفاحص الطبي لمقاطعة هينيبين كشف عن عدم وجود آثار جسدية تدعم تشخيص أن سبب الوفاة له علاقة بالاختناق أو نقص الأكسجين بسبب الاختناق الشديد المذكور في الشكوى الجنائية الصادرة عن مكتب المدعي العام لمقاطعة هينيبين في اعتقال ضابط شرطة مينيابوليس السابق ديريك تشوفين.


وقال مكتب الفحص الطبي في مقاطعة هينيبين في بيان إن سبب وفاة فلويد وطريقة الوفاة لا يزالان معلقان ويتم التحقيق فيها من قبل سلطات إنفاذ القانون المحلية والولائية والفدرالية.

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