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رئيس الوزراء الأرميني يعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد

1
JUNE
2020
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أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، اليوم الاثنين، عن إصابة جماعية لعائلته بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد قيامهم بالفحص الخاص بالفيروس والذي كانت نتيجته إيجابية.
 
وجاء إعلان رئيس الوزراء الأرميني مباشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حين قال: "لقد اجتزت فحص الكشف عن فيروس كورونا وللأسف تبين أنه إيجابي".
 
 
وأضاف باشينيان، قائلا: "بعد ذلك، اجتازت عائلتي فحص الكشف أيضا ولسوء الحظ تبين أنهم مصابون أيضا بفيروس كورونا المستجد لكن بدون أي أعراض تذكر".
 
وأشار باشينيان: "نحن جميعا معزولون ونطبق الحجر المنزلي وسأعمل من المنزل".
 
وخلص رئيس الوزراء، قائلا: "لاحظت خلال ورشة عمل أن نادلا كان دون قفازات وقدمت له ملاحظة وبعد حين تبين أنه كان مصابا بفيروس كورونا المستجد".
 
يذكر أن فيروس "كورونا" المستجدّ المسبّب لمرض "كوفيد-19"، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا- في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة في كانون الثاني/يناير.
 
 
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