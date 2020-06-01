living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سلاح الشرطة الأميركية ضد المتظاهرين.. ما هي القنابل الصوتية؟

1
JUNE
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
بهدف وقف الاحتجاجات وتفريق المتظاهرين، لجأت الشرطة الأميركية إلى طرق عدة من بينها استخدام القنابل الصوتية، التي تعد أحد الأسلحة الفعالة في "إزعاج" المحتجين وإجبارهم على مغادرة أماكنهم.
 
 
واستخدمت الشرطة الأميركية القنابل الصوتية بشكل كثيف، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت شوارع مدن عدة احتجاجا على مقتل رجل من أصول إفريقية على يد ضابط شرطة، في ولاية مينيسوتا قبل أسبوع.
 
وألقت شرطة مكافحة الشغب في مدينة مينابوليس في ولاية مينيسوتا، قنابل الصوت على المتظاهرين مع بدء سريان حظر التجول عند الساعة الثامنة مساء، وقد تكرر استخدم القنابل ضد المتظاهرين في أكثر من مدينة أميركية.
 
كما لم يقتصر استخدام القنابل الصوتية على الشرطة، بل هاجم عشرات الأشخاص مقر شبكة "سي إن إن" الإخبارية في مدينة أتلانتا، وألقوا قنبلة صوتية في ردهة المبنى حيث كان يعسكر رجال من الشرطة.
 
فما هي القنبلة الصوتية؟
 
تعد القنبلة الصوتية، التي تم تطويرها في ستينيات القرن الماضي في الجيش البريطاني، أحد الأسلحة التي تستخدمها الشرطة والجيوش من أجل إصابة المتظاهرين بالصمم، أو حتى قتلهم.
 
ويمكن أن تتسبب القنابل الصوتية في بعض الأحيان في فقدان مؤقت للبصر أو السمع، إذ ينتج عن انفجارها ضجيج بقوة تتراوح بين 160 و180 ديسيبل، وهو ما يفوق قدرة تحمل أذن الإنسان بكثير.
 
ولتقريب المسألة أكثر، تكون قوة الصوت في المحادثة العادية بين شخصين 60 ديسيبل، وعند الصراخ في الأدن قد تصل إلى 110 ديسل، أما صوت الرعد فيبلغ 120 ديسبل، وصوت المطر 50 ديسيبل.
 
ويؤدي انفجار القنبلة الصوتية إلى صمم وقتي لدى الضحية، فضلا عن تأثيرها على سوائل الأذن مما يؤدي إلى فقدان الإنسان لتوازنه، كما قد يؤدي الانفجار الارتجاجي لها في إصابات أخرى.
 
وبحسب منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الدولية، تحتوي القنبلة الصوتية على مادة متفجرة قوامها الماغنسيوم، يتم إشعاله من خلال صاعق، وتنفجر مصحوبة بوهج ساطع لمدة ثوان قليلة.
 
ووفقا لتقرير صادر عن المنظمة، فقد تم توثيق أكثر من 50 إصابة خطرة في عام 2015 من جراء استخدام القنابل الصوتية، من بينها حروق شديدة بالجلد، وقد أدى بعضها إلى مقتل أشخاص.
 
 
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout