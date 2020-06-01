ماذا كشف شقيق فلويد عن المكالمة مع ترامب؟

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كشف شقيق جورج فلويد، الذي أشعل مقتله غضبا عارما في الولايات المتحدة، إن محادثته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت "سريعة للغاية".

وتحدثت عائلة جورج فلويد قبل أيام مع كل من ترامب، والنائب السابق جو بايدن، المرشح الديمقراطي المحتمل للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد وقت قليل من وفاة فلويد المأساوية في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا.

وفي حديثه إلى قناة "ام اس ان بي سي" قال فيلونيس فلويد: "لم يمنحني ترامب فرصة حتى للتحدث.. كان الأمر صعبًا. كنت أحاول التحدث إليه، لكنه استمر في دفعي بعبارات مثل لا أريد سماع ما تتحدث عنه".

وتابع: "لقد أخبرته.. أريد العدالة.. قلت إنني لا أستطيع أن أصدق أنهم رجال الشرطة نفذوا إعدامًا في وضح النهار"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقال فلويد "سألت نائب الرئيس السابق بايدن، لم يكن عليّ أن أتوسل إلى رجل من قبل، لكنني سألته: هل يمكنه رجاءً أن ينصف أخي".

وكشف شقيق القتيل عن مشاعره، قائلا: "أحتاج إليه. لا أريد أن أراه على قميص مثل الآخرين.. لا أحد يستحق ذلك. القوم أصحاب البشرة السوداء لا يستحقون ذلك. كلنا نموت".

وقال ترامب، الجمعة، إنه تحدث إلى عائلة فلويد، لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثة.

وأضاف: "أريد أن أعبر عن خالص تعازي أمتنا وأشد تعاطفنا مع عائلة جورج فلويد، وأضاف لاحقًا: "لقد تحدثت إلى أفراد من العائلة.. إنهم رائعون".