أميركا تبيع ممتلكاتها في هونغ كونغ!

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بدأت الحكومة الأميركية ببيع ممتلكاتها في إحدى المناطق المرموقة في “هونغ كونغ” وسط توترات بين واشنطن وبكين، وفق ما أفادت وكالة “بلومبرغ”.

ولفتت الوكالة إلى أن قيمة الممتلكات الأميركية بينها أراض وقصور في منطقة شوسون هيل في جزيرة الجزء الجنوبي من هونغ كونغ، تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأميركية كانت استحوذت على الممتلكات في عام 1948.

ووفق “بلومبرغ”، فقد قال ممثل لوزارة الخارجية الأميركية، إن الحكومة تبيع ممتلكاتها في أحد الأحياء الأكثر رخاء في هونغ كونغ، مضيفاً أن “المكتب المتخصص ببيع وشراء المباني في الخارج في وزارة الخارجية الأميركية يراجع بانتظام الحيازات العقارية الخارجية لحكومة الولايات المتحدة كجزء من برنامجها العالمي لإعادة الاستثمار”.