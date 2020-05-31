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خطأ الكمامة والسيجارة يضع رئيس الوزراء تحت طائلة القانون

31
MAY
2020
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نقلت وكالة الأنباء الرسمية في رومانيا، السبت، إن رئيس الوزراء لودوفيك أوربان دفع غرامة قدرها ثلاثة آلاف ليو (690 دولارا)، بعدما خرق قيودا هو نفسه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إذ لم يضع كمامة ودخن سيجارة في مكان مغلق.
 
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لأوربان يجلس في مكتبه مع عدد من أعضاء الحكومة، يدخن سيجارة، بينما لم يضع أي من الحضور كمامة. وكانت كماماتهم ملقاة على الطاولة.
 
وأقر أوربان في بيان بخرق القواعد قائلا إن بعض أعضاء الحكومة تجمعوا في مكتبه بعد يوم عمل طويل في 25 مايو، الذي يوافق عيد ميلاده الخامس والسبعين.
 
ونقلت الوكالة عن البيان فرضها قوله "يعلم رئيس الوزراء أنه يتعين على جميع المواطنين إطاعة القواعد بغض النظر عن منصبهم. وإذا خُرق القانون فلا بد من تطبيق العقوبات".
 
وبعد إجراءات العزل الصارمة التي استمرت 60 يوما في ظل حالة طوارئ انتهى العمل بها في 15 مايو، أمرت حكومة أوربان بحالة يقظة لمدة 30 يوما، وجعلت وضع الكمامات إلزاميا في وسائل النقل العام والأماكن العامة المغلقة. وتحظر رومانيا التدخين داخل الأماكن المغلقة منذ 2016.
 
ومن المقرر أن تفتح المطاعم الملحقة بها مساحات في الهواء الطلق أبوابها يوم الاثنين في ظل قيود صارمة.
 
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في رومانيا إلى 19133 إصابة، السبت، بزيادة 151 حالة، بينما سجلت البلاد 1253 وفاة.
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