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البرازيل.. ارتفاع حاد وغير مسبوق للإصابات بفيروس كورونا

31
MAY
2020
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سجلت البرازيل، أمس السبت، ارتفاعا حادا للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، حيث تم رصد 33274 حالة جديدة، بينما تراجع مؤشر الوفيات بالمرض إلى 956.

 

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة نشرتها مساء السبت، بارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 33274 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 498440.

 

ويمثل هذا المعدل ارتفاعا قياسيا للإصابات بفيروس كورونا في البرازيل على أساس يومي، ويأتي بعد أن سجلت في البلاد في إحصائية يوم 27 مايو 20599 حالة، وفي 28 مايو 26417، وفي 29 مايو 26928.

 

كما ذكرت الوزارة أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 956 حالة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية للضحايا إلى 28834 شخصا.

 

وهذه المرة هي الأولى التي تراجعت فيها حصيلة الوفيات اليومية إلى مستوى أقل من 1000 حالة منذ 5 أيام، حيث سجلت البرازيل 1039 حالة في إحصائية 26 مايو، و1086 في 27 مايو، و1156 في 28 مايو، وهو المؤشر الأعلى منذ بدء التفشي في البلاد، و1124 في 29 مايو.

 

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نسبة الوفيات من حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد تبلغ 5.8%.

 

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية مع ذلك بأن حصيلة المتعافين من الفيروس تجاوزت نقطة 200 ألف حالة.

 

وتعتبر البرازيل الدولة الـ2 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات جراء الجائحة.

روسيا اليوم
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