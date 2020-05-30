سوريا تتسلم دفعة طائرات من طراز "ميغ-29" الروسية

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تسلمت سوريا من الجانب الروسي الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29".

وذكر مصدر عسكري نقلت تصريحه وكالة "سانا" للأنباء: في إطار التعاون العسكري والفني بين الجمهورية العربية السورية وروسيا الاتحادية، وضمن احتفال خاص أقيم في قاعدة حميميم، قام الجانب الروسي بتسليم الدفعة التالية من الطائرات الحربية الروسية المتطورة والمحدثة من طراز "ميغ-29" إلى الجيش العربي السوري".

وأضاف المصدر أن "الطائرات التي تعد أكثر فعالية من جيلها السابق نفذت تحليقها من قاعدة حميميم إلى مناطق تمركزها في المطارات العسكرية السورية".

كما أوضح أنه "اعتباراً من أول حزيران/يونيو القادم سيبدأ الطيارون السوريون تنفيذ المناوبات المقررة بهذه الطائرات في الأجواء السورية".

وبالأمس وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مرسوم فوض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء مفاوضات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت إضافية وتوسيع وصولهم البحري في سوريا.