عاجل - الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينياً أعزلاً مصاباً بالتوحّد

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سقط فلسطيني أعزل مصاب بالتوحد قتيلا برصاص الشرطة الإسرائيلية، صباح السبت، في أحد مداخل البلدة القديمة في القدس.

وقال أقارب القتيل لشبكة CNN إنه يُدعى إياد روحي الحلاق (32 عاما)، من منطقة وادي الجوز بالقدس. وأوضح أحد أقارب القتيل أنه مصاب بالتوحد وعمره العقلي مثل طفل في السادسة من عمره، مضيفا أنه كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة عندما قُتل.

وأفاد بيان للشرطة الإسرائيلية بأنه "في حوالي الساعة 6:15، لاحظت عناصر الشرطة المتمركزة بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة وجود مشتبه به يحمل شيئا مريبا يبدو وكأنه مسدس، وطالبوه بالتوقف".

وأضاف البيان: "بدأ ضباط الشرطة المتمركزون في منطقة البلدة القديمة بمطاردة قصيرة على الأقدام، أطلقوا خلالها طلقة أدت إلى تحييده".

وأكد متحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، في تصريح للشبكة CNN، أن الضباط الذين فحصوا جثة الحلاق بعد إطلاق النار عليه لم يعثروا على سلاح.

ووقع إطلاق النار بعد ساعات قليلة من حادث منفصل شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه فتح النار على رجل قاد سيارته نحو مجموعة من الجنود بالقرب من مستوطنة حلميش.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن فادي عدنان عقيد، 37 عاما، من قرية أبو قش الفلسطينية القريبة قتل في الحادث.