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بالصورة - سر تحول شواطئ نيوزيلندا للون الأحمر الدموي

30
MAY
2020
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تحولت شواطئ نيوزيلندا إلى اللون الأحمر الدامي، في ظاهرة أثارت دهشة الملايين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار صورة لها.

وتغير لون الشاطئ الرملي من الأصفر إلى الأحمر، بسبب نفوق الآلاف من الكركند أثناء محاولات التكاثر.

وتم التقاط الصورة في مدينة أوتاغو، مع وصول الملايين من الكركند إلى الشاطئ خلال المد العالي، الذي تراجع متسببا في هلاك الكثير منها.

وقال خبير في الحياة البرية، إن ملايين الكركند التي تعرضت للنفوق ليست سوى جزء بسيط من الأعداد المتواجدة بالفعل.

الكركند من القشريات البحرية الكبيرة، وهو مهم اقتصاديا كأطعمه بحرية، التي تشكل أساس صناعة عالمية من 1.8 مليار دولار دولارات سنويا في التجارة.

ومن المعروف أن الكركند ينشط ليلا ويمشي لمسافات طويلة تصل إلى 15 كيلومتر، وتظل بعض أنواعه حية حتى 50 عاما.

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