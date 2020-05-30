اليونان: عدم تسجيل اية حالة وفاة بفيروس كورونا وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 5

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أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الجمعة عن عدم تسجيل اية حالة وفاة في اليونان بسبب الاصابة بفيروس كورونا خلال آل 24 الساعة الماضية ، مما ادى الى استقرار عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه على 175 شخصا ، وهم 52 سيدة و123رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس في بيان له ، عن تسجيل 5 اصابات بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2909مصابا ، ومنهم 631 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1660 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 16 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 4 سيدات ، ومعدل العمر 66 عاما، ويعاني 81.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 105 مائة وخمسة اشخاص من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 174844 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.