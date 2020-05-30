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علقت وزارة الخارجية الإيرانية، على تصاعد الاحتجاجات وأعمال الشغب في ولاية مينيابوليس، على خلفية حادث مقتل رجل بداية الأسبوع الجاري على يد الشرطة بطريقة وحشية.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية، ما وصفته "التمييز العنصري ضد السود الأميركيين"، مؤكدة أنه يجب سماع صوت المحتجين في أميركا، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية.

وقالت، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعربت عن الأسف لقتل السود في أميركا وتدين التمييز العنصري القاتل فيها وتطلب من المسؤولين الأميركيين تنفيذ العدالة في مثل أعمال القتل هذه".

وأكدت الخارجية الإيرانية أنه "ينبغي سماع صوت المحتجين، لذا يتوجب إيقاف قمع الأميركيين المضطهدين وقيود وسائل الإعلام سريعا".

وتسببت وفاة جورج فلويد، وهو رجل أسود، على يد ضابط شرطة أبيض، بطريقة وحشية، في غضب بمدينة مينيابوليس.