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بعد مطاردة 45 يوما.. ضبط كمية ضخمة من المخدرات

30
MAY
2020
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شاركت 26 دولة من 3 قارات في عملية بحرية استغرقت شهرا ونصف لمصادرة نحو 50 طنا من الكوكايين تقدر قيمتها بحوالي 1.7 مليار دولار، وأسفرت عن إلقاء القبض على العشرات ومصادرة مركبات مائية وطائرات.
 
وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، أمس الجمعة، أن عملية بحرية متعددة الأطراف لمكافحة المخدرات نجحت في مصادرة 50 طنا من الكوكايين خلال 45 يوما.
 
وقال الرئيس الكولومبي "أتاحت لنا هذه المرحلة، خلال تطورها عندما رأينا الأطنان المصادرة من الكوكايين مستمرة في الزيادة وبالعشرات، المجال لنعيد التأكيد على أن الالتزام تجاه تعدد الأطراف في الحرب على تهريب المخدرات أمر أساسي"، بحسب ما ذكرت رويترز.
 
وجرت العملية البحرية الدولية، التي أطلق عليها اسم "أوريون في"، التي ضمت 26 دولة من الأمريكيتين وأوروبا، في الفترة من أول أبريل وحتى منتصف مايو.
 
وخلال العملية، ألقي القبض على نحو 150 شخصا وصودرت عشرات المركبات المائية وأربع طائرات.
 
وكشف وزير الدفاع كارلوس هولمز تروخيلو أن كمية الكوكايين المصادر تعادل 126 مليون جرعة، وتجلب للعصابات إيرادات تبلغ 1.7 مليار دولار.
 
وأشار إلى أنه خلال العملية تمت مصادرة 7 أطنان من الماريغوانا تقدر قيمتها بنحو 36.7 مليون دولار.
 
وتمكنت عملية "أوريون"، وهي جزء من سلسلة جهود مشتركة لمكافحة التهريب، من مصادرة 180.3 طنا من الكوكايين و22.6 طنا من الماريغوانا منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.
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