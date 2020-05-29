عداد إصابات كورونا.. البؤرة الجديدة تسجل "رقما قياسيا"

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أعلنت وزارة الصحة بالبرازيل أن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة، الخميس، ليصل العدد الإجمالي إلى 438238 حالة.

وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.

وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.

من جانب آخر، تسبب حظر السفر من جراء كورونا بترك المئات عالقين في أكبر مطار بالبرازيل، حيث يخيم أكثر من 200 كولومبي داخل أزحم مطارات البرازيل الدولية منذ أيام في محاولة بائسة للعودة للديار.

وبعد مرور أكثر من شهرين على قرارات العزل العام والإغلاق، التي سببها فيروس كورونا في أنحاء العالم، تعيد معظم البلدان فتح منشآتها تدريجيا، غير أن أميركا اللاتينية لا تزال معزولة بدرجة كبيرة بسبب قيود السفر في أرجاء المنطقة.

فكولومبيا علقت كل رحلاتها الدولية حتى 31 أغسطس على الأقل، مما حال دون عودة أبنائها جوا، كما أنها أوقفت الرحلات النهرية وأغلقت المعابر البرية مع دول الجوار بما فيها البرازيل.

غير أن وزارة الخارجية في كولومبيا قالت، الخميس، إنه ما من رحلات جديدة من البرازيل قبل الأسبوع القادم، وتم تنظيم 3 رحلات من هذا النوع منذ أواخر أبريل أعادت 346 شخصا إلى كولومبيا.

ورغم أنها تحمل وصف "إنسانية"، يتعين على أبناء كولومبيا دفع 350 دولارا مقابل الرحلة، غير أن طلبات الإعفاء من دفع المبلغ ردت عليه قنصلية كولومبيا في ساو باولو في بيان "بموجب اللوائح الحالية، هذا المطلب غير ممكن".