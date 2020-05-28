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بعد تهديدات ترامب بغلق مواقع التواصل.. الأمر التنفيذي سيتم التوقيع عليه اليوم!

28
MAY
2020
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أعلن البيت الأبيض الأربعاء، أن الأمر الخاص الذي ينظم عمل شركات مواقع التواصل الاجتماعي سيتم التوقيع عليه يوم غد الخميس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا بشأن شركات مواقع التواصل الاجتماعي".

وهدد ترامب الأربعاء، بفرض رقابة على منصات التواصل الاجتماعي أو حتى إغلاقها، وذلك بعد إشارة "تويتر" إلى أن اثنتين من تغريداته "لا أساس لهما من الصحة".

وكتب ترامب عبر "تويتر": "يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تسكت أصوات المحافظين تماما. سنقوم بتنظيمها أو إغلاقها بقوة، قبل أن نسمح بحدوث ذلك. لقد رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016"، في إشارة إلى محاولات التدخل المزعومة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وأضاف: "نظفوا تصرفاتكم، الآن!!!!"

من جانبه، برر متحدث باسم "تويتر" الخطوة قائلا، إن "هاتين التغريدتين تحويان معلومات قد تكون كاذبة حول عملية التصويت، وتمت الإشارة لتقديم معلومات إضافية حول التصويت بالمراسلة".

لكن "تويتر" لم يتحرك ضد رسائل أخرى نشرها ترامب صباح الثلاثاء، نقل فيها "نظرية مؤامرة مثيرة للقلق".

 

 

 

 

 
 
Reuters
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