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ساعات مأساوية.. 20 ألف إصابة بكورونا في البرازيل

28
MAY
2020
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تخطّت البرازيل مساء الأربعاء عتبة 25 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل 1086 وفاة إضافية في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة البرازيلية.

وتشهد البرازيل، الدولة الأكثر تضرراً من فيروس كورونا في أميركا اللاتينية، تسارعاً في وتيرة الإصابات الجديدة، وقد بلغت حصيلة وفيات كوفيد-19 على أراضيها 25 ألفا و598 حالة، والإصابات المؤكدة بالفيروس 411 ألفاً و821 إصابة، علماً أن خبراء يعتبرون أن الأرقام المعلنة هي أدنى بكثير من الأعداد الفعلية للإصابات والوفيات.

وسجلت البرازيل ما يقرب من 20 ألف إصابة، اليوم الأربعاء، وفق ما كشف موقع "وورلد أوميترز".

ومنذ 6 أيام تسجل البرازيل يومياً أكثر من ألف وفاة بالفيروس، في حصيلة تتخطى تلك المسجّلة في الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرّراً في العالم من كوفيد-19 سواء، من حيث عدد الإصابات (حوالى 1,8 مليون إصابة) أو الوفيات (أكثر من 100 ألف وفاة).

وفي بلد يبلغ عدد سكانه 210 ملايين نسمة، بات النظام الصحي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو (6712 وفاة و89483 إصابة) وريو دي جانيرو (4605 وفاة و42398 إصابة)، على وشك الانهيار، وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

وكانت وزارة الصحة البرازيلية أعلنت، الاثنين، أنها ستبقي على توصيتها باستخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج مرضى كوفيد-19 على الرّغم من أنّ منظّمة الصحّة العالمية أوصت، في إجراء وقائي، بتعليق التجارب السريرية لهذا العقار مؤقتاً.

 

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