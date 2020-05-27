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تاها 18 يوما في غابة "لورد أوف ذا رينغز".. ثم "حدثت المعجزة"

27
MAY
2020
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بعد أن تقطعت بهما السبل وظلا لمدة 18 يوما وسط غابات كثيفة ونفد منهما الطعام، نجح مسؤولو الإنقاذ في نيوزيلندا في إنقاذ شاب وفتاة، الأربعاء.
 
 
ودخلت ديون رينولدز ,جيسيكا أوكونور، وكلاهما عمرهما 23 عاما، متنزه كاهورانغي الوطني شمال غربي الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا، في التاسع من مايو، وكان من المتوقع أن يعودا في غضون 5 أيام، لكن أصدقاءهما أبلغا عن فقدهما في 18 مايو.
 
ويمتد المتنزه على مساحة 4520 كيلومترا مربعا تقريبا، وهو ثاني أكبر متنزه وطني في البلاد، وكان من بين الأماكن التي شهدت تصوير ثلاثية أفلام "سيد الخواتم" أو "لورد أوف ذا رينغز" الشهيرة.
 
وقالت الشرطة إن طائرة هليكوبتر حددت موقعهما بعد ظهر الأربعاء، ونقلتهما إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية.
 
وقال بول بوريل قائد شرطة منطقة نيلسون بيز: "هذه نتيجة رائعة كنا نأمل فيها جميعا، مع أننا كنا نزداد قلقا مع مرور الأيام".
 
وذكرت الشرطة أن المؤشرات الأولية تفيد بأن الاثنين تاها وسط الضباب خلال الأيام الأولى من جولتهما، ثم قررا البقاء في مكانهما.
 
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