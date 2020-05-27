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من ألفين إلى أقل من 700.. وفيات كورونا تواصل التراجع بأميركا

27
MAY
2020
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سجلت الولايات المتحدة مساء الثلاثاء، لليوم الثالث على التوالي، أقل من 700 حالة وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد خلال أربع وعشرين ساعة، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.


وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة التي تعد مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن عدد الذين توفوا من جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة بلغ 657 شخصاً، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا الوباء في هذا البلد إلى 98 ألفاً و875 شخصاً.

وبهذه الحصيلة تكون الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرّراً في العالم من جراء جائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات والوفيات في آن معاً، باتت قاب قوسين أو أدنى من بلوغ عتبة المئة ألف وفاة من جراء الوباء.

ومساء الاثنين سجلت الولايات المتحدة وفاة 532 شخصاً بالفيروس خلال 24 ساعة، علماً بأن حصيلة ضحايا كوفيد-19 في هذا البلد كانت تزيد عن ألفي وفاة يومياً خلال الفترة الممتدة بين مطلع أبريل ومطلع مايو، ثم انخفضت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى ما دون الألفين، وفي بعض الأيام خلال هذه الفترة إلى ما دون الألف.

أما في ما يتعلّق بأعداد المصابين الجدد بالفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، فأظهرت بيانات الجامعة أن حصيلة الإصابات اليومية ناهزت 18 ألف إصابة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمصابين بالفيروس في الولايات المتحدة حتى مساء الثلاثاء إلى نحو 1,7 مليون شخص.

 

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