الغاء اضافي لاجراءات الحظر في اليونان

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أمام اليونان خطوة واحدة قبل الاعلان عن عودتها الى الحياة الطبيعية، لكونه سيعمل بتاريخ يوم امس الاثنين بالمرحلة الرابعة من رفع اجراءات الحظر التي فرضت من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، ويتوجب التقييد المشدد باجراءات الوقائية القائمة .

وبناء عليه تفتح منذ يوم امس الاثنين كل المطاعم والمقاهي ابوابها كما يسمح بالتنقل من والى الجزر اليونانية، وسمح ايضا باعادة فتح ابواب دور رعاية المسنين ومراكز الاطفال ذوي الحاجات الخاصة .

ومن المقرر اعادة فتح ابواب المدارس الابتدائية ودور الحضانة ابتداءا من تاريخ الاول من يونيو حزيران القادم. وفتحت الاثنين ابواب الجامعات مجددا بهدف استكمال الدروس التطبيقية والمخبرية وبهدف استكمال العام الدراسي .

وشدد نائب وزير الدفاع المدني اليوناني نيكوس خارداليس انه يجب توخي الحذر اعتبارا من اليوم كي نظل بامان مشيرا الى ضرورة التعاون بين الدولة والمواطن.