السويد: أكبر نسبة وفيات في العالم

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سجلت السويد اعلى نسبة وفيات في العالم بسبب سياستها التي لم تتبع أي تجربة مطبقة مع فيروس كورونا، بحسب دراسة اجرتها جامعة اوكسفورد والتي بينت ان عدم التزام السويد بالحجر الصحي وابقاء مواطنيها على عاداتهم اليومية من عمل ومدارس ومطاعم ومقاهي مفتوحة، لم يخدم الجانب الصحي في البلد بتاتا بل على العكس.

وبالاعتماد على موقع الاحصاءات " أور وورد إن داتا"، وبيانات وحدة مكافحة العدوى في الاتحاد الاوروبي التي رسمت الصورة العامة، والتي اعتمدت عليها جامعة اوكسفورد في دراسة نشرتها مؤخرا، فان حساب نسب وفيات بين الدول يعتمد على عدد الوفيات لكل مليون نسمة بناء على متوسط الوفيات المؤكدة، وهو ما جعل السويد تسجل 6.08 حالة وفاة لكل مليون نسمة، وهو اعلى رقم في العالم.

البيانات القادمة من السويد تشير ايضا الى ان نصف عدد الوفيات يسجل في دور المسنين، وقد اشير الى ان الأطباء عمدوا الى تسكين ألام المسنين بجرعات المورفين، بدل نقلهم الى المستشفيات لمساعدتهم على البقاء احياء بالتنفس الاصطناعي، وان اكثر من ثلاثين في المئة من وحدات العناية الطارئة كانت فارغة، وأن المستشفيات لم تعالج الا 12 في المئة ممن اصيبوا بكورونا في دور المسنين، وهي القضية التي بدأت تأخذ طابقا استقصائيا، وقد وعد الوزير الاول السويدي " ستيفان لوف فن" بفتح تحقيق بعد انتهاء الازمة لمعرفة اسباب هذا القرار.

الدول المجاورة من الدنمارك، وهولندا، والنرويج أبدت تحفظا كبيرا وترددا فيما يخص قرار فتح الحدود مع السويد.

اذاعة مونتي كارلو الدولية