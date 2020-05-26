"المرأة الخفاش" تحذر العالم: ما يحدث اليوم غيض من فيض !

A + A -

حذرت عالمة الفيروسات الصينية الشهيرة شي زنغلي، المتخصصة في انتقال الفيروسات من أن ظهور فيروس كورونا المميت الآن هو " غيض من غيض ومجرد طرف من قمة جبل الجليد" من حيث ما قد يواجه البشر قريبا دون جهد عالمي لمنع تفشي الأمراض المعدية المماثلة، الفيروسات لن ترحم البشر.

وفي مقابلة بُثّت أمس الاثنين عبر شبكة CGTN، نشرت تفاصيلها "نيويورك بوست" قالت شي زنغلي، والتي عرفت عالميا بلقب " المرأة الخفاش": "إذا أردنا منع البشر من المعاناة من تفشي الأمراض المعدية التالية، فيجب علينا المضي قدما لدراسة هذه الفيروسات غير المعروفة، التي تحملها الحيوانات البرية في الطبيعة، وإعطاء إنذارات مبكرة".



وكانت الصين قد ألزمت "المرأة الخفاش" بالصمت بعد كشفها التكوين الجيني لمرض كورونا الجديد! وحذرت "المرأة الخفافيش""إذا لم ندرس الفيروسات، فمن المحتمل أن يكون هناك تفشي آخر". ونفت شي أن مختبرها متورط في الوباء الحالي، قائلة إن السلالات التي تبحث عنها مختلفة.