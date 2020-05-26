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كوريا الجنوبية.. أول حكم قضائي بسبب فيروس كورونا

26
MAY
2020
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في أول حكم من هذا النوع على مستوى عموم البلاد، حكم على رجل كوري جنوبي بالسجن 4 أشهر لانتهاكه قواعد الحجر الصحي، في الدولة الآسيوية التي تخشى موجة جديدة من فيروس كورونا المستجد.
 
وشهدت كوريا الجنوبية تفشيا واسعا لفيروس كورونا، وكانت الدولة الأكثر تضررا منه بعد الصين، لكنها نجحت في السيطرة على الوباء من خلال برنامج "التعقب والفحص والمعالجة" المكثف.
 
وتعود مظاهر الحياة تدريجيا إلى البلاد، فقد عاد مئات آلاف الطلاب إلى مدارسهم بعد شهرين من الإغلاق، في إجراءات تتابعها أوروبا عن كثب فيما تشرع بدورها في رفع العزل.
 
وأوقف الرجل البالغ من العمر 27 عاما في أبريل بعد انتهاكه مرتين تدابير الحجر.
 
وغادر منزله فيما كان في حجر ذاتي لمدة 14 يوما، ونقل بعد ذلك إلى منشأة خاصة حيث قبض عليه وهو يغادر من دون إذن.
 
وتعزز السلطات الكورية الجنوبية تدابيرها الهادفة لمنع موجة إصابات ثانية في البلاد، بعد ظهور بؤرة وباء الشهر الماضي في حي ملاه ليلية، وبات على الناس اعتبارا من الثلاثاء وضع الكمامة عند استخدام وسائل النقل العام وسيارات الأجرة.
 
وفي فبراير، أقر البرلمان قانونا يفرض السجن عاما كحد أقصى أو غرامة بقيمة 10 ملايين وون (8 آلاف دولار) على من يخرق تدابير الحجر بشكل متعمد.
 
وأعلنت السلطات في البلد الذي يبلغ عدد سكانه 52 مليون نسمة عن 19 إصابة جديدة الثلاثاء، مما يرفع الإجمالي إلى 11225 إصابة.
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