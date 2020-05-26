حيوان ينقل فيروس "كورونا" إلى شخصين في هولندا!

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قالت الحكومة والسلطات الصحية في هولندا إن حيوانات المينك نقلت فيروس كورونا الذي أصيبت به إلى شخصين داخل البلاد، في أول حالة من نوعها على الأرجح منذ ظهور الوباء.

حيث قالت وزيرة الزراعة كارولا شوتن في رسالة إلى البرلمان إن السلطات اكتشفت حيوانات المينك المصابة في أربع مزارع من بين 155 مزرعة بالبلاد. ويربى المينك من أجل فرائه.

وقالت الوزيرة إن خطر انتقال الفيروس من الحيوان إلى الإنسان خارج المزارع "لا يذكر" مضيفة أن شخصاً مصاباً هو مصدر العدوى في ثلاث من المزارع الأربع التي رصدت بها الإصابات.

كذلك قال جاب فان ديسل مدير معهد الصحة الهولندي إن البشر نقلوا العدوى إلى عدد قليل من القطط وحيوانات أخرى، لكن انتقال المرض من المينك إلى الإنسان في هولندا أمر فريد على نحو خاص.

يذكر أنه وفي عام 2013، صدر قانون في هولندا يحظر تربية المينك ومن المقرر أن توقف المزارع المتبقية أنشطتها في عام 2023.

وسبق أن ذكرت شبكة (آر.تى.إل) الجمعة 22 أيار 2020، نقلاً عن وزيرة الزراعة الهولندية أن كلباً وثلاث قطط منزلية فى هولندا أصيبت بفيروس كورونا المستجد.

حيث نقلت (آر.تي.إل) عن الوزيرة كارولا شوتن قولها "كل شيء يشير إلى أن الإصابة انتقلت إلى هذه الحيوانات من أصحابها. إذا كنت مريضاً، لا تعانق القط أو الكلب".

وتم الإبلاغ بين حين وآخر عن حالات عدوى أخرى بين الحيوانات في جميع أنحاء العالم خلال جائحة كورونا.

في حين يقول المعهد الوطني للصحة في هولندا إن خطر نقل العدوى من الحيوان للإنسان ضعيف جداً.