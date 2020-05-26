الهند تقبض على "الحمامة الجاسوسة"

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أعلن مسؤولون في الهند إلقاء القبض على طائر يشتبه في أنه مدرب على التجسس لصالح باكستان، الجارة اللدودة.

وذكرت "سكاي نيوز" أن قرويين يسكنون قرب الحدود الهندية الباكستانية ألقوا القبض على حمامة، وتحديدا في إقليم كشمير المتنازع عليه.

ويشتبه مسؤولون في الهند بأن الحمامة تحمل رسالة مشفرة، معربين عن اعتقادهم بأنها مدربة على التجسس لصالح باكستان.

وأضافوا أن الأجهزة الأمنية تحاول فك شفرة الرسالة التي كانت معلقة في إحدى قدمي الحمامة، مشيرا إلى أنها تحتوي على أرقام.

وذكر ضابط شرطة أن القرويين الهنود سلموا الحمامة إلى الأجهزة الأمنية، الأحد، بعدما قالوا إنها أطلقت على يد امرأة باكستانية على الجانب الآخر من الحدود.

وأضاف أنه "لا يمكن الجزم بأن الحمامة تستخدم في التجسس"، قائلا إن السكان الذين أمسكوا بها شكوا في أنها جاسوسة بسبب الورقة المربوطة برجلها والأرقام المكتوبة عليها.

وفي العادة، يربط الباكستانيون حمامهم بعلامات توضع في أرجها من أجل الإشارة إلى ملكيتها.

لكن الأمر الذي يشير إلى احتمال تورط الحمامة في التجسس، هو أن البلدين استخدما الطيور طوال النزاع في أعمال نقل المعلومات.