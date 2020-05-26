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دعوة أوروبية لفتح الحدود "بأسرع وقت ممكن"

26
MAY
2020
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دعا رئيس البرلمان الفرنسي ونظيره الألماني، الثلاثاء، إلى فتح الحدود بين الدول الأوروبية "بأسرع وقت ممكن"، بعد أسابيع من الإغلاق الهادف للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
 
وأكدا في الوثيقة: "كان لإغلاق الحدود الفرنسية الألمانية أصلا نتائج قوية، تتعدى المنطقة الحدودية وتلقي بثقلها خصوصا على تصور العلاقة الفرنسية الألمانية"، داعيان إلى "تحرك سريع".
 
ونشر النص بعد يومين من اجتماع للجنة الفرنسية الألمانية البرلمانية، وهي منصة جديدة تجمع بين البرلمانيين أنشئت لتعزيز العلاقات بين البلدين، ومخصصة لدراسة تداعيات وباء "كوفيد 19" في أوروبا.
 
ويفترض، كما هو مقرر حتى الآن، أن تفتح الحدود الأوروبية الداخلية اعتبارا من منتصف يونيو، لكن حتى الآن تتخذ الدول الأوروبية قرارات منفصلة بهذا الصدد، رغم دعوات المفوضية الأوروبية إلى مزيد من الحوار.
 
وفي السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء الألمانية إن برلين تريد إنهاء تحذير السفر للرحلات السياحية إلى 31 دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو المقبل، إذا سمح وضع فيروس كورونا بذلك.
 
وقالت إن وثيقة عن السياحة الأوروبية قد يوافق عليها مجلس الوزراء، الأربعاء، أظهرت أن الحكومة تريد السماح بالسفر إلى 26 دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وكذلك الدول الأربع غير الأعضاء في الاتحاد لكن تنتمي لمنطقة شنغن مفتوحة الحدود، وهي أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
 
وفي 18 مايو، قال وزير الخارجية هايكو ماس إن ألمانيا تأمل في تخفيف تحذير السفر على جميع الرحلات السياحية إلى الخارج، التي يستمر حتى 15 يونيو.
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