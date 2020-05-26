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لأول مرة.. وفيات كورونا في البرازيل تتخطى الولايات المتحدة

26
MAY
2020
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أفادت وزارة الصحة في البرازيل، الاثنين، أن عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا في البلاد كانت أعلى من الوفيات في الولايات المتحدة لأول مرة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.


وسجلت البرازيل 807 حالات وفاة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، في حين توفي 620 شخصا في الولايات المتحدة.

وفي البرازيل ثاني أسوأ تفش للمرض في العالم حيث بلغ عدد الحالات 347898 حالة، لتلي الولايات المتحدة التي بلغ عدد الإصابات فيها مليون و637 ألف حالة.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة 97971 حالة وفاة، حسب إحصاء أعدته رويترز، فيما بلغ العدد الإجمالي للوفيات في البرازيل 23473.

والاثنين، أعلن رئيس أوروغواي لويس لاكالالي بو، تعزيز الإجراءات الصحية في مدينة ريفيرا على الحدود مع البرازيل.

وقال رئيس الدولة الصغيرة في أميركا الجنوبية، البالغ عدد سكانها 3,5 ملايين نسمة، إنه تحادث مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو بهدف تطبيق معاهدة ثنائية، موقّعة سابقاً، ترعى التنسيق الصحّي بين البلدين.

وأوضح لاكالي بو خلال مؤتمر صحفي "لقد تلقّينا موافقة الرئيس البرازيلي على تطبيق هذه المعاهدة، وخلال الساعات القليلة المقبلة سنضعها موضع التنفيذ".

وسيتم تشديد المراقبة من أجل الحدّ من حركة المرور من وإلى مدينة ريفيرا الحدودية الشمالية، التي يقطنها أكثر من مئة ألف نسمة.

 

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