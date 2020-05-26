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الولايات المتحدة على "الدرب".. رقم جديد يؤكد وجهة كورونا

26
MAY
2020
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فيما بدا تراجعا مستمرا، سجلت الولايات المتحدة مساء الاثنين 532 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إلى 98 ألفاً و218 إجماليّ عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد، بحسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.


وأظهرت بيانات نشرتها الجامعة، التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، أن إجمالي عدد المصابين بوباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، ارتفع إلى مليون و662 ألفاً و375 مصاباً.

ويؤكد الرقم الجديد مسار تراجع الوفيات في الدولة الأكثر تأثرا بالفيروس، إذ كانت الولايات المتحدة سجلت، الأحد، 638 وفاة.

وتواصل أرقام الوفيات تراجعها، بعد أسابيع من وفيات يومية تقترب من الألفين، في وقت يحتدم الجدل بشأن وتيرة إنهاء إجراءات العزل في عدد من الولايات.

والاثنين، حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنه قد ينقل مقر انعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري المقرر في أغسطس من ولاية نورث كارولاينا، إذا فرضت الولاية قيود التباعد الاجتماعي على التجمعات.

وأرغمت جائحة كوفيد-19 ترامب ومنافسه الديمقراطي جون بايدن على وقف التجمعات الانتخابية. وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تشكل مؤتمرات الترشيح الرسمية الضخمة التي تعج بالحضور مخاطر على السلامة العامة.

وقال ترامب على تويتر إنه إذا لم يرد الحاكم الديمقراطي للولاية، روي كوبر، فورا على "ما إذا كان سيسمح بشغل المكان بالكامل فإن الحزب سيجد موقعا آخر للمؤتمر الجمهوري الوطني بكل الوظائف والتنمية الاقتصادية التي حققها".

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