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طهران: ناقلة Fortune الإيرانية بدأت بتفريغ حمولتها في فنزويلا

26
MAY
2020
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أعلن السفير الإيراني في كاراكاس حجت الله سلطاني، أن ناقلة النفط الإيرانية Fortune بدأت بتفريغ حمولتها في ميناء "إل باليتو" والناقلات الـ3 الباقية بطريقها إلى فنزويلا.

 

وقال سلطاني في تصريح لقناة "العالم" الإيرانية مساء الاثنين، إن ناقلتي النفط الايرانيتين اللتين وصلتا إلى فنزويلا لم تتعرضا إلى أي إزعاج يذكر، مشيرا إلى أن ناقلات الوقود الإيرانية تحمل وقودا ومواد لإعادة إصلاح المصافي الفنزويلية وتعمل بإطار البروتوكولات الدولية.

 

ووصف سلطاني يوم وصول الناقلة الإيرانية بأنه يوم كبير وتاريخي للشعبين الفنزويلي والإيراني وهو انتصار للمجتمع الدولي، مؤكدا أن الولايات المتحدة أذعنت لالتزامها بالمواثيق الدولية ومنها حرية التجارة والملاحة وأن وصول ناقلات النفط الإيرانية إلى فنزويلا أثبت أن على أمريكا احترام المواثيق الدولية.

 

وقال سلطاني، إن العقوبات الأمريكية على فنزويلا أحادية الجانب، لا تعترف بها إيران وعدة دول وأن العقوبات الأمريكية فقدت بريقها وهي لا تؤثر كما كانت بالسابق.

 

وأكد أن انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران جعل الدول لا تعترف بها حتى ولو بالتصريحات وتحاول الالتفاف حولها.

 

وعن خبر نقل 9 أطنان من الذهب أرسلتها فنزويلا إلى إيران مقابل الوقود، قال إنه خبر كاذب 100 بالمئة وإن وسائل الإعلام المغرضة تروج لأخبار كاذبة لتبادل الذهب الفنزويلي مقابل الوقود الإيراني.

 

وختم سلطاني بالقول إن مراكز القرار في الولايات المتحدة ما زالت تملك الدراية بأن ما قامت به إيران هو ليس خلافا للقوانين الدولية.

روسيا اليوم
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