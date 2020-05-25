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تسجل حالة وفاة واحدة 1 بفيروس كورونا في اليونان وعدد الاصابات الجديدة وصل الى 4

أعلنت السلطات اليونانية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة واحدة 1 في اليونان بسبب الاصابة بفيروس كورونا خلال آل 24 الساعة الماضية ، مما ادى الى رفع عدد الوفيات في اليونان حتى تاريخه الى 172 شخصا ، وهم 51 سيدة و121رجلا ويعاني 94% منهم من امراض مزمنة، ويبلغ معدل عمر الوفيات 76 عاما.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة اليونانية، سوتيريس تسيودراس، عن تسجيل 4 اصابات بفيروس كورونا ، مما يرفع عدد المصابين حتى الساعة إلى 2882مصابا ، ومنهم 627 شخصا اصيبوا بها في الخارج و 1640 شخصا اصيبوا بها من جراء اتصالهم باشخاص مصابين بفيروس كورونا. ويتلقى 18 مريضا العلاج في غرف العناية المشددة، ومنهم 5سيدات ، ومعدل العمر 69 عاما، ويعاني 83.1% منهم من أمراض مزمنة. وخرج 101 مائة شخص وشخص من غرف العناية المشددة، واجري حتى تاريخه اكثر من 155037 فحصا مخبريا خاصا بفيروس كورونا المستجد.