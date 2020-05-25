متى يُمكن للسيّاح الأجانب زيارة إسبانيا؟

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أعلنت وزيرة السياحة الإسبانية أنّه يمكن للسائحين الأجانب حجز عطلاتهم في إسبانيا بدءا من تموز حين سيكون الحجر الصحي الذاتي لمدة أسبوعين للمسافرين القادمين من الخارج قد عُلّق غالبًا.





وقالت الوزيرة رييس ماروتو في حديث إذاعي: "من المناسب تماما التخطيط للعطلات الصيفية في إسبانيا في تموز".





وإسبانيا التي تعتمد بشكل أساسي على السياحة هي إحدى أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا وهي تعمل حاليا على تخفيف القيود الصارمة تدريجيا لكنها تبقي على الحجر الصحي للزائرين لمنع حدوث موجة ثانية من العدوى.





ودخلت إسبانيا الآن الشهر الثالث من حالة الطوارئ الوطنية بعد أن شهدت واحدة من أكبر معدلات الوفاة بفيروس كورونا في العالم مقارنة بعدد سكانها. وكانت مدريد الأكثر تضررا من الوباء.