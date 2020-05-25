كارثة صحية.. مصففا شعر نقلا كورونا لعشرات الزبائن!

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أعلنت السلطات الصحية في مدينة سبرينغفيلد غرين بولاية ميسوري الأميركية، السبت، أن مصفف شعر مصاب بفيروس كورونا المستجد قام بنقل العدوى لنحو 56 شخصا من زبائن أحد صالونات الحلاقة في المدينة.



وقبل يوم واحد، اشتبه في نقل مصفف شعر آخر يعمل في ذات صالون الحلاقة عدوى مرض "كوفيد- 19" لحوالي 84 من الزبائن و7 من العاملين في الصالون.

وقال المسؤولون الصحيون في المدينة إن الحلاقين الاثنين ظهرت عليهما أعراض الإصابة بالوباء أثناء فترة تواجدهما في العمل، لكن من دون تقديم أي تفاصيل حول طبيعة أعراض المرض التي ظهرت عليهما أو وقت ظهور إيجابية الفحوصات المخبرية.