صلاة جماعية تساهم بارتفاع اصابات الكورونا .. 107 أشخاص أصيبوا على الأقل!

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قال مسؤولون ألمان إن 107 أشخاص على الأقل أصيبوا بفيروس كورونا بعد أن حضر بعضهم صلاة جماعية في كنيسة بفرانكفورت قبل أسبوعين، مما أثار مخاوف بشأن زيادة تفشي الفيروس مع اتجاه بعض الدول لتخفيف القيود على التجمعات العامة.



وقال وزير الصحة بولاية هيسن كاي كلوزه، إن مسؤولي الصحة بدأوا في تجميع قوائم الأشخاص الذين حضروا الصلاة وأيضا هؤلاء الذين كانوا على تواصل معهم.

وأضاف كلوزه "يوضح هذا الوضع مدى أهمية أن نظل يقظين ولا نتجاهل، خاصة أثناء تخفيف القيود"، مؤكدا أن "الفيروس لا يزال موجودًا ويريد الانتشار".

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية إن هذه الأنباء أتت بالتزامن مع دعوة الرئيس دونالد ترامب لحكام الولايات لإعادة فتح دور العبادة، و"تهديده بتجاوزهم إذا لم يفعلوا ذلك".