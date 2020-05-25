كورونا وفرنسا.. "هدنة" تبشر بنهاية الأسوأ

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سجلت السلطات الفرنسية أقل زيادة يومية في حالات الإصابة والوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الأحد، منذ تطبيق إجراءات العزل العام يوم 17 مارس، مما ينعش الآمال في أن الأسوأ فيما يتعلق بوباء كورونا في فرنسا قد انتهى.

وذكرت وزارة الصحة الفرنسية أن البيانات أظهرت تسجيل 155 حالة إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 144921، و35 وفاه بالفيروس لتزيد حصيلة الوفيات إلى 28367، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 0.1 بالمئة فقط في الإصابات والوفيات على حد سواء.

وواصلت أعداد المرضى في وحدات العناية المركزة الانخفاض دون انقطاع خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث هبطت بنسبة 0.6 بالمئة أو 10 أشخاص لتصل إلى 1655.

وقال عالم الأوبئة، لوران طوبيانا، إن الأسوأ فيما يتعلق بفيروس كورونا قد انتهى وإن الفيروس قد لا يعود، على عكس الأوبئة السابقة مثل الإنفلونزا الإسبانية التي انتشرت عام 1918.

وأضاف قائلا على قناة (بي.إف.إم) الإخبارية "إذا لم نشهد عودة سريعة للوباء، فقد نحصل على فترة راحة لبضعة أسابيع. وبعد ذلك، سنرى".