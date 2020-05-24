دخول أول ناقلة نفط إيرانية مياه فنزويلا

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أفادت بيانات المواقع المتابعة للملاحة البحرية، بأن ناقلة النفط الإيرانية Fortune، دخلت المياه الإقليمية لفنزويلا.

وتفيد الأنباء الواردة بأن الناقلة دخلت المنطقة الاقتصادية الفنزويلية الخالصة في حوالي الساعة 19:15 مساء السبت بالتوقيت المحلي (23:15 بتوقيت غرينيتش)، دون أن تعترضها السفن الأمريكية.

وكان الحرس الوطني الفنزويلي قد ذكر في وقت سابق أن سفنا حربية فنزويلية توجهت للقاء الناقلة الإيرانية ومرافقتها في المياه الفنزويلية.

ومن المتوقع أن تصل 4 ناقلات إيرانية أخرى إلى فنزويلا خلال الأيام القادمة.

يذكر أن إرسال إيران النفط إلى فنزويلا أثار غضب واشنطن، التي توعدت بمنع السفن الإيرانية من نقل الوقود إلى فنزويلا.