بالفيديو - مذيعة تهاجم ترامب: "أنت شخص مريض ومثير للاشمئزاز"!

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وصفت مذيعة أميركية على الهواء مباشرة الرئيس دونالد ترامب بأنه "شخص مريض ومثير للاشمئزاز"، وذلك بعد هجوم ترامب على زوجها الصحفي الذي انتقد تعامله مع أزمة فيروس كورونا في البلاد.



وخلال برنامج صباحي على قناة MSNBC وجهت المذيعة ميكا بريجنسكي انتقادات لاذعة لترامب ردا على تصريحات له حول عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة.



وأشارت بريجنسكي إلى أن البلاد سجلت 31% من إجمالي الإصابات بكوفيد-19 في العالم، بينما يزعم ترامب أن هذا الرقم "جيد" من ناحية أنه يدل على فعالية الاختبارات في الولايات المتحدة، وقالت إن هذا الوضع برمته "سيدخل في التاريخ ككارثة إنسانية كان يمكن للرئيس الأمريكي أن يمنعها".

واعتبرت مقدمة البرامج أن ترامب يحاول باستمرار تحويل الأنظار عن إخفاقاته عبر تغريدات مليئة "بمختلف أنواع الهراء"، طالت بعضها زوجها الصحفي جو سكاربورو.



وأعرب ترامب الأسبوع الماضي عبر "تويتر" عن سخطه من أنه لم يتم حتى الآن رفع دعوى قضائية ضد سكاربورو، الذي كان في الماضي عضوا في مجلس النواب عن ولاية فلوريدا وعثر في يوليو عام 2001 في مكتبه على جثة مساعدة له تبلغ 28 عاما، وقال الأطباء آنذاك إنها ماتت بسكتة قلبية، إلا إن هذه الوفاة بدت مشبوهة للبعض، وبينهم ترامب الذي سبق أن دعا لاستئناف التحقيق.



وقالت بريجينسكي على الهواء: "استغل موقفي وأقول إن هذا كلام شخص مريض.. يا دونالد أنت شخص مريض، مريض..".



وتابعت: "تجعل أسرة الفتاة وزوجها تتألم وتفعل ذلك فقط لأنك غاضب من جو (سكاربورو) الذي ضغط عليك مرة أخرى اليوم، لأنه يقول الحقيقة ويقول بوضوح إنك لا تهتم بالآخرين، وليس لديك تعاطف معهم، وإنك عاجز عن التصدي لهذه الكارثة الإنسانية الهائلة، بل إنك فاقمتها وتستمر في مفاقمتها، ولا ترتدي كمامة لحماية الآخرين من العدوى الخاصة بك"، مضيفة أن ترامب "شخص شرير ومثير للاشمئزاز".







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